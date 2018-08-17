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В центре Барселоны появились плакаты против короля Фелипе VI

(обновлено: 11:57 17.08.2018)
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© AFP 2018 / Lluis GeneПлакат, направленный против главы государства Фелипе VI, на площади Каталонии в Барселоне. 17 августа 2018Плакат, направленный против главы государства Фелипе VI, на площади Каталонии в Барселоне. 17 августа 2018
© AFP 2018 / Lluis Gene

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии вывесили на одном из зданий, расположенных на площади Каталонии в Барселоне, где пройдет траурная церемония в связи с годовщиной терактов, огромный плакат, направленный против главы государства Фелипе VI.

Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
© REUTERS / Hannah McKay
Теракты, связанные с наездом автомобилей на людей в мире в 2016-2018 годах
"Испанскому королю не рады в Каталонских странах" — гласит надпись на английском. Рано утром сотрудники каталонских сил правопорядка Mossos d"Esquadra попытались снять плакат, вывешенный ночью, однако сторонники независимости вновь его повесили.

Еще один плакат появился на улице Рамбла, где произошел теракт. На нем изображен глава Испании, пожимающий руку королю Саудовской Аравии, а также эстелада — флаг движения за независимость Каталонии. "Их войны, наши смерти. Каталония солидарна с жертвами", — написано на нем. Плакат вывешен недалеко от мозаики Жоана Миро, где проходит церемония возложения цветов пострадавшими и родственниками погибших в ходе терактов. Недалеко от этого места остановился автофургон террориста Юнеса Абуякуба 17 августа 2017 года.

Глава каталонского женералитета Ким Торра в интервью радиостанции Catalunya Ràdio заявил, что появление плакатов — проявление "свободы слова", но оговорился, что годовщина терактов "не тот день", чтобы говорить о короле.

В своем обращении в связи с терактами Торра выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов, упомянув при этом бывшего главу Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо, в отношении которого выдвинуты обвинения в связи с действиями его подчиненных накануне и во время проведения так называемого референдума о независимости, а также бывшего советника внутренних дел женералитета Жоакима Форна, который, по его словам, "несправедливо находится в тюрьме".

Торра также заявил, что "мир всегда будет видеть, что Каталония борется за демократию и ценности мира и свободы".

Звукозаписывающая студия. Архивное фото
© AP Photo / Mark Humphrey
Рэпер, оскорбивший короля Испании, сбежал из страны
Ранее против участия короля в траурных мероприятиях выступал сам Торра, а также ряд партий и организаций, выступающих за независимость Каталонии. Они примут участие в акции около здания тюрьмы в муниципалитете Сан-Жоан-де-Вилаторрада, где вместе с еще семью политиками содержится в предварительном заключении Форн.

Жертвы терактов, общественные организации и ряд политических партий выступили с призывом не политизировать день траура.

Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.

Пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых 105 иностранцы.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В ячейку входили как минимум одиннадцать человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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