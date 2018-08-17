В центре Барселоны появились плакаты против короля Фелипе VI

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии вывесили на одном из зданий, расположенных на площади Каталонии в Барселоне, где пройдет траурная церемония в связи с годовщиной терактов, огромный плакат, направленный против главы государства Фелипе VI.
Еще один плакат появился на улице Рамбла, где произошел теракт. На нем изображен глава Испании, пожимающий руку королю Саудовской Аравии, а также эстелада — флаг движения за независимость Каталонии. "Их войны, наши смерти. Каталония солидарна с жертвами", — написано на нем. Плакат вывешен недалеко от мозаики Жоана Миро, где проходит церемония возложения цветов пострадавшими и родственниками погибших в ходе терактов. Недалеко от этого места остановился автофургон террориста Юнеса Абуякуба 17 августа 2017 года.
Глава каталонского женералитета Ким Торра в интервью радиостанции Catalunya Ràdio заявил, что появление плакатов — проявление "свободы слова", но оговорился, что годовщина терактов "не тот день", чтобы говорить о короле.
В своем обращении в связи с терактами Торра выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов, упомянув при этом бывшего главу Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо, в отношении которого выдвинуты обвинения в связи с действиями его подчиненных накануне и во время проведения так называемого референдума о независимости, а также бывшего советника внутренних дел женералитета Жоакима Форна, который, по его словам, "несправедливо находится в тюрьме".
Торра также заявил, что "мир всегда будет видеть, что Каталония борется за демократию и ценности мира и свободы".
Жертвы терактов, общественные организации и ряд политических партий выступили с призывом не политизировать день траура.
Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.
Пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых 105 иностранцы.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В ячейку входили как минимум одиннадцать человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела.
* Террористическая организация, запрещенная в России