Турция ответит на новые санкции США по правилам ВТО

АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Анкара продолжит отвечать на американские санкции согласно правилам Всемирной торговой ассоциации, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон готов ввести дополнительные санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден.

"Мы дали ответ на американские санкции согласно правилам ВТО и продолжим это делать", — цитирует министра агентство Anadolu.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.