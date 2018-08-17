Нетаньяху допрашивают по делу о коррупции в его окружении, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг — РИА Новости. Израильская полиция допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования коррупционных связей его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает местное телевидение.
Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
"Следователи подразделения полиции "Лахав-433" и управления по ценным бумагам приехали в пятницу в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, чтобы допросить его… Это 11-й допрос Нетаньяху в целом и пятый в рамках "дела 4000", — передает Второй телеканал.
В полиции пока не комментируют сообщения СМИ. Предыдущий допрос состоялся более месяца назад.
Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.