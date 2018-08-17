Нетаньяху допрашивают по делу о коррупции в его окружении, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг — РИА Новости. Израильская полиция допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования коррупционных связей его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает местное телевидение.

Глава правительства пока не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.

Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Следователи подразделения полиции "Лахав-433" и управления по ценным бумагам приехали в пятницу в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, чтобы допросить его… Это 11-й допрос Нетаньяху в целом и пятый в рамках "дела 4000", — передает Второй телеканал.

В полиции пока не комментируют сообщения СМИ. Предыдущий допрос состоялся более месяца назад.

Фигурантами "дела 4000" выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.