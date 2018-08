В США уличили Украину в предательстве из-за поставок двигателей в Китай

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские эксперты обвиняют Украину в предательстве из-за того, что она поставила Китаю двигатели для учебно-боевых самолетов, произведенные компанией "Мотор Сич". Об этом пишет газета The Washington Times.

По данным издания, в 2016 году "Мотор Сич" поставила первые 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.

Как отмечает газета, на протяжении последнего десятилетия реактивные двигатели были слабым местом для авиационной промышленности Китая, поэтому Пекин закупал их в России и на Украине.

Эксперт по Китаю, бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством двигателей. При этом он напомнил, что о поставках продукции "Мотор Сич" в Китай стало известно через месяц после того, как Вашингтон решил выделить Киеву 200 миллионов долларов военной помощи.

"По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США", — заявил Триплетт.

The Washington Times также обратила внимание на то, что недавно украинские власти отклонили попытку Китая купить "Мотор Сич". По мнению эксперта International Strategy and Assessment Center Рика Фишера, Вашингтон должен надавить на Киев, чтобы заблокировать эту сделку.

"Для Китая получение контроля над "Мотор Сич" означает возможность ускоренного наращивания глобальных аэромобильных возможностей Народно-освободительной армии", — считает он.

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

Скандал с попыткой купить "Мотор Сич"

В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины заявила, что подозревает президента и генконструктора "Мотор Сич", депутата Верховной рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд арестовал акции компании, а в апреле этого года СБУ провела на предприятии обыски.

Тогда Служба безопасности заявила, что купить контрольный пакет акций "Мотор Сич" пыталась иностранная компания, но какая именно, не уточнила. По данным ведомства, эта компания собиралась перенести украинское производство и технологии на собственный завод, а "Мотор Сич" затем уничтожить.

В СБУ утверждали, что иностранцы в обход украинского законодательства приобрели контрольный пакет акций запорожского предприятия, оформив его на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

"Южмаш" и КНДР

В августе прошлого года газета The New York Times написала со ссылкой на засекреченные оценки американской разведки и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана, что КНДР могла получить ракетные двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

По данным газеты, к такому выводу пришли аналитики, изучившие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели. По их мнению, по внешнему виду они напоминают советские, которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза, и "Южмаш" сочли "наиболее вероятным источником".

В Киеве на это отреагировали противоречивыми заявлениями. Сначала сообщение опровергли, заявив, что на украинских заводах таких двигателей не производят. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеют под собой никаких оснований".

Как США помогают Украине

На днях американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов. Это на три процента (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. На военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов), причем предусматриваются поставки летального вооружения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поставки американского оружия Киеву идут на руку политикам, не заинтересованным в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

В этом году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов. В Москве не раз выражали обеспокоенность по этому поводу, отмечая, что поставки вооружений лишь приведут к эскалации ситуации в Донбассе.