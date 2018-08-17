КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предрекает развитие транспортной системы в стране после прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Ранее Омелян заявил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ, министерство планирует вынести документ на рассмотрение кабмина в ближайшее время.

По словам Омеляна, закрытие авиасообщения с Россией почти три года назад пошло Украине на пользу. "Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и наоборот, авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением", — сказал Омелян в эфире украинского "Пятого канала".

Говоря о планах прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ, министр скептически отозвался о комментариях, "что это очередной удар по российско-украинской дружбе". "Дружбы нет и никогда не было. Была или оккупация, или просто массовые убийства", — заявил он.

Авиасообщение между Россией и Украиной прервалось в конце октября 2015 года, когда Украина запретила полеты российских авиакомпаний, а Россия ответила зеркальными мерами. В 2014 году Украина прервала все виды сообщения с Крымом, сохранив только перемещение через границу автобусов и легковых авто.