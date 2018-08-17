"Рубли не пахнут": жену украинского министра уличили в торговле в России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жена министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна дизайнер Светлана Бевза продает платья своей марки в России. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский в своем аккаунте Facebook.

Он также прикрепил скриншоты с российского сайта, на котором товары бренда Bevza выставлены на продажу.

Журналист подчеркнул, что подобная бизнес-деятельность супруги министра противоречит политическому курсу Омеляна, который регулярно требует перекрыть транспортное сообщение с Россией.

"Патриоту Украины и матери граждан США — рубли, видимо, не пахнут", — написал Дубинский.

Накануне Омелян объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями в транспортном сообщении с Россией. По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".