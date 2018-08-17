"Живая просьба": ООН начинает кампанию в защиту гражданских лиц на войне

ООН, 17 авг — РИА Новости. Пятнадцать лет назад, 19 августа 2003 года, террорист-смертник на грузовике въехал в "Канал-отель" в Багдаде, где располагалась штаб-квартира ООН. Тогда погибли 23 сотрудника, в том числе спецпредставитель генсека всемирной организации в Ираке Сержиу Виейра ди Меллу, и более 100 получили ранения. ООН увековечила память погибших в 2008 году, объявив этот день Всемирным днем гуманитарной помощи.

В этом году организация и ее партнеры по гуманитарным вопросам призывают весь мир стать частью "Живой просьбы" по защите гражданских лиц и гуманитарных сотрудников, оказывающих помощь нуждающимся.

Когда селфи — не тщеславие

Как рассказали РИА Новости в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), они призывают всех желающих присоединиться к акции и "подписать" петицию с помощью обычного селфи на свой телефон.

Само "подписание" очень простое — на сайте, посвященном акции, нужно загрузить свою фотографию, которую обработает компьютер и она станет трехмерной. Это 3D-изображение будет показываться на огромном "зеркале", которое откроется в холле ООН в пятницу и будет работать до проведения Генеральной ассамблеи ООН до конца сентября.

"Это позволит призвать лидеров стран и участников Генассамблеи к активным действиям для защиты всех гражданских лиц, оказавшихся в условиях конфликтов", — полагают в УКГВ.

Там добавили, что таким образом рассчитывают "в очередной раз напомнить о страданиях миллионов мирных граждан, оказавшихся заложниками конфликтов".

Цифры говорят сами за себя

В 2017 году было убито 139 сотрудников оказания гуманитарной помощи, 102 ранены и 72 человека были похищены из-за их работы. По данным УКГВ, это уже пятый год подряд, когда более 100 гуманитарных работников погибают на службе, и это самая высокий показатель с 2013 года, когда было убито 156 человек.

"Это немыслимо, что гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций, которые им помогают, убивают и калечат в зонах конфликтов при полной безнаказанности. Это необходимо прекратить", — передают в УКГВ слова замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Марка Лоукока.

В 2017 году из 42 тысяч 972 человек в мире, погибших или пострадавших от взрывов, 31,9 тысячи — гражданские лица. Это на 38% процентов больше, чем в 2016 году, приводит статистику управление.

В своем недавнем докладе о защите гражданских лиц генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что в 2017 году более 26 тысяч мирных жителей были убиты или ранены в результате нападений только в шести странах, затронутых конфликтами.

УКГВ напомнило, что власти и вооруженные группировки в зонах конфликтов "имеют четкие юридические обязательства защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, работников гуманитарных организаций и обеспечивать безопасное и беспрепятственное прохождение поставок в вооруженных конфликтах".

"Крайне важно, чтобы мы привлекали к ответственности людей с оружием и наделенных властью, если гражданские лица и гуманитарные сотрудники подвергаются нападениям", — добавил Лоукок.

"Тысячи лиц, представляющие собой живую просьбу, будут демонстрироваться, чтобы напомнить лидерам стран о своих юридических обязательствах по защите мирных жителей в конфликтах", — заключил замгенсека.