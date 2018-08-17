РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Живая просьба": ООН начинает кампанию в защиту гражданских лиц на войне

01230
© REUTERS / Leonhard FoegerЗдание штаб-квартиры ООН. Архивное фотоЗдание штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© REUTERS / Leonhard Foeger

ООН, 17 авг — РИА Новости. Пятнадцать лет назад, 19 августа 2003 года, террорист-смертник на грузовике въехал в "Канал-отель" в Багдаде, где располагалась штаб-квартира ООН. Тогда погибли 23 сотрудника, в том числе спецпредставитель генсека всемирной организации в Ираке Сержиу Виейра ди Меллу, и более 100 получили ранения. ООН увековечила память погибших в 2008 году, объявив этот день Всемирным днем гуманитарной помощи.

Последствия авиаударов в столице Йемена Сане. Архивное фото
© AFP 2018
В ООН назвали число мирных жителей, погибших за 3,5 года конфликта в Йемене

В этом году организация и ее партнеры по гуманитарным вопросам призывают весь мир стать частью "Живой просьбы" по защите гражданских лиц и гуманитарных сотрудников, оказывающих помощь нуждающимся.

Когда селфи — не тщеславие

Как рассказали РИА Новости в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), они призывают всех желающих присоединиться к акции и "подписать" петицию с помощью обычного селфи на свой телефон.

Само "подписание" очень простое — на сайте, посвященном акции, нужно загрузить свою фотографию, которую обработает компьютер и она станет трехмерной. Это 3D-изображение будет показываться на огромном "зеркале", которое откроется в холле ООН в пятницу и будет работать до проведения Генеральной ассамблеи ООН до конца сентября.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Россия обеспокоена ростом числа жертв в Донбассе среди мирных жителей

"Это позволит призвать лидеров стран и участников Генассамблеи к активным действиям для защиты всех гражданских лиц, оказавшихся в условиях конфликтов", — полагают в УКГВ.

Там добавили, что таким образом рассчитывают "в очередной раз напомнить о страданиях миллионов мирных граждан, оказавшихся заложниками конфликтов".

Цифры говорят сами за себя

В 2017 году было убито 139 сотрудников оказания гуманитарной помощи, 102 ранены и 72 человека были похищены из-за их работы. По данным УКГВ, это уже пятый год подряд, когда более 100 гуманитарных работников погибают на службе, и это самая высокий показатель с 2013 года, когда было убито 156 человек.

"Это немыслимо, что гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций, которые им помогают, убивают и калечат в зонах конфликтов при полной безнаказанности. Это необходимо прекратить", — передают в УКГВ слова замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Марка Лоукока.

В 2017 году из 42 тысяч 972 человек в мире, погибших или пострадавших от взрывов, 31,9 тысячи — гражданские лица. Это на 38% процентов больше, чем в 2016 году, приводит статистику управление.

В своем недавнем докладе о защите гражданских лиц генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что в 2017 году более 26 тысяч мирных жителей были убиты или ранены в результате нападений только в шести странах, затронутых конфликтами.

Ситуация в провинции Газни, Афганистан
© REUTERS / Stringer
Более 100 человек погибли за два дня штурма талибами* афганского Газни

УКГВ напомнило, что власти и вооруженные группировки в зонах конфликтов "имеют четкие юридические обязательства защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, работников гуманитарных организаций и обеспечивать безопасное и беспрепятственное прохождение поставок в вооруженных конфликтах".

"Крайне важно, чтобы мы привлекали к ответственности людей с оружием и наделенных властью, если гражданские лица и гуманитарные сотрудники подвергаются нападениям", — добавил Лоукок.

"Тысячи лиц, представляющие собой живую просьбу, будут демонстрироваться, чтобы напомнить лидерам стран о своих юридических обязательствах по защите мирных жителей в конфликтах", — заключил замгенсека.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена