В Раде предложили ввести визовый режим с Россией‍

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что граждане РФ должны получать визу для посещения Украины.

"Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес на Украине, ездили на Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу", — приводятся на сайте телеканала ZIK слова Чижмаря, который в июне, как сообщал его коллега Игорь Мосийчук, попал в больницу в результате крушения в Польше легкомоторного самолета.

Депутат также отметил, что пограничник не может "за пять минут оценить, человек едет с добрыми или дурными намерениями", нет ли препятствий для въезда на территорию Украины со стороны правоохранительных органов страны.

В четверг министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ. Министерство планирует вынести документ на рассмотрение кабмина в ближайшее время, отметил он.

И ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.