ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (131)

ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе и Логвиново. Всего по территории республики было выпущено более70 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по их позициям.

Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск".

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — уточняется в сообщении.