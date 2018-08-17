ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе и Логвиново. Всего по территории республики было выпущено более70 снарядов.
"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.
Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск".
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — уточняется в сообщении.