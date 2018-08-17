Экипаж "Механика Погодина" заявил о попытках незаконно проникнуть на судно

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" за сутки предотвратил две попытки незаконного проникновения на судно, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

Согласно сообщению, 17 августа капитан судна получил информацию о возможной проверке судна, связанной с его якобы неудовлетворительным состоянием. В компании отметили, что в июле 2018 года оно успешно прошло проверку на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный. Информация об этом была доступна администрации порта Херсон при выдаче разрешения на заход танкера в акваторию порта.

"Как и предполагал экипаж судна, со стороны украинских властных структур начались провокационные действия с целью незаконного проникновения на судно. 16 августа в 13.30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что практически сразу после этого к судну прибыла еще одна группа в составе 11 человек, что в разы превышает количество сотрудников, обычно направляемых для экологических проверок.

"Экологами" был представлен документ, на основании которого предполагалось провести проверку по соблюдению требований экологической безопасности в связи с якобы имевшим место анонимным звонком на "горячую линию". В отсутствие юридических обоснований и недопущения провокаций группа на судно допущена не была", — добавляется в сообщении.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.