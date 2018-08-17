В Тихом океане недалеко от Мексики сформировался ураган "Лэйн"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ураган "Лэйн" сформировался в Тихом океане, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным метеорологов, сейчас "Лэйн" находится на расстоянии примерно 2,5 тысячи километров от мексиканского штата Нижняя Калифорния и продвигается на запад и северо-запад со скоростью 24 километра в час. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 120 километров в час.

Метеорологи отмечают, что в следующие 36 — 48 часов ожидается усиление урагана. В субботу "Лэйн" может стать одним из сильнейших ураганов за год.