СМИ: Пентагон потратил более $34 млн за год на интерьер самолетов Трампа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пентагон за последний год потратил более 34 миллионов долларов на совершенствование интерьера двух запасных самолетов президента США Дональда Трампа, сообщает портал Defense One.

ВВС США во вторник заключили с компанией Boeing 16-миллионный контракт на установку "улучшенных деталей интерьера" на один из самолетов. Контракт включает обновление элементов интерьера, покраску, уборку, а также новые ковры и сидения в VIP кабине.

Как сообщается, в анонсе контракта Пентагон указал, что самолеты нуждаются во "внешнем виде, более соответствующем президентской секции VC-25A". VC-25A — военное обозначение двух президентских бортов Boeing 747.

Портал отмечает, что средства на обновление президентских бортов не фигурируют ни в одной из пяти последних бюджетных заявок в конгресс от ВВС США. В заявках служба запрашивала деньги на улучшение оборудования спутниковой связи, навигационных и газогенерирующих систем самолетов.

По данным портала, в прошлом году воздушные силы потратили еще около 18 миллионов долларов на новый интерьер запасного борта президента. Кроме того, у Трампа есть собственный Boeing 757 со спальней и большим количеством золотой фурнитуры.