В Боливии семь танцоров погибли под колесами микроавтобуса

МЕХИКО, 17 авг — РИА Новости. Микроавтобус в боливийском городе Ла-Пас въехал в толпу готовившихся к фестивалю танцоров: под колесами погибли семь человек. Организаторы решили не отменять мероприятие.

Как сообщил глава департамента дорожного движения Хосе Кавиадес, авария произошла из-за механических неполадок в машине, а шофер с места преступления скрылся.

На месте погибли три человека, в больницах затем скончались еще четверо пострадавших, отмечает агентство ABI.

При этом организаторы фольклорного фестиваля в Ла-Пасе, к которому готовились артисты, решили не отменять его, несмотря на многочисленных погибших, сообщает издание Deber. По мнению организаторов, это принесет серьезные убытки в силу уже заключенных контрактов.