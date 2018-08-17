СМИ: в Чили расследуют информацию о "минировании" 11 самолетов

МЕХИКО, 17 авг — РИА Новости. Чилийские карабинеры расследуют информацию уже об 11 самолетах с якобы заложенными взрывными устройствами на борту, сообщает местная радиостанция BioBio.

Ранее сообщалось о восьми самолетах двух чилийских авиакомпаний, которые получили соответствующие угрозы.

Сейчас власти называют среди прочих следующие рейсы, в отношении которых поступили звонки о бомбах: LAN 138 (Сантьяго-Антофагаста), LAN 632 (Сантьяго-Лима), который совершил экстренную посадку в чилийском Икике, LAN 324 (Сантьяго-Антофагаста), LAN 461 (Сантьяго–Буэнос-Айрес), LAN 433 (Мендоса-Сантьяго) — вылет рейса задержан.

Известно, что в нескольких обследованных самолетах никаких следов взрывчатки не нашли. Чилийские карабинеры выясняют, кто звонил в авиакомпании с ложными угрозами.

Сначала поступили звонки о трех рейсах, на которых была якобы заложена взрывчатка, затем – еще о восьми. Все самолеты принадлежат компаниям Latam и Sky. Проверка самолетов продолжается, пока данных об обнаружении взрывчатки на борту нет.