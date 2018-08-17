Сообщение о бомбе на борту немецкого самолета оказалось ложным

АФИНЫ, 17 авг — РИА Новости. Сообщение о бомбе на борту самолета Boeing 753 немецкой авиакомпании Condor не подтвердилось, сообщает издание "Прото тема".

Самолет, на борту которого был 281 человек, выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Во время полета пилот сообщил диспетчерам, что в туалете самолета была найдена записка с сообщением о бомбе, и запросил экстренную посадку. В 20.47 самолет в сопровождении двух истребителей Ф-16 сел в аэропорту Ханья на греческом острове Крит, всех людей высадили.

В целях безопасности проверка самолета началась после 23.23, когда он должен был приземлиться в аэропорту Дюссельдорфа. Салон самолета и багаж проверили кинолог.

Сообщение о бомбе оказалось ложным, через несколько часов самолет вылетит в Германию, сообщает издание.

Компания Condor сообщила, что пассажиры и экипаж проведут ночь в гостинице, а утром продолжат полет.