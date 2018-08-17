СМИ: в Чили авиакомпаниям сообщили о минировании восьми самолетов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Чили авиакомпаниям сообщили о якобы заложенных бомбах в восьми самолетах, сообщает радиостанция BioBio.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям сообщили о минировании трех самолетов: говорилось о рейсе авиакомпании Latam из Лимы в Сантьяго и двух рейсах Sky — из Сантьяго в аргентинский Росарио и в чилийский город Калама.

Как уточняет радиостанция, аналогичные звонки получены в отношении еще пяти рейсов, прибывающих в Сантьяго или вылетевших из чилийской столицы.

Уже известно, что в нескольких обследованных самолетах никаких следов взрывчатки не нашли. Чилийские карабинеры выясняют, кто звонил в авиакомпании с ложными угрозами.