В Чехии объяснили, почему нужен диалог с Россией

ПРАГА, 17 авг – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан является сторонником диалога между Россией и Западом, если государственные лидеры не будут общаться, то международная обстановка будет лишь ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек.

Критики чешского лидера его желание вести диалог с Россией зачастую называют "нестандартным", однако пресс-секретарь Земана пояснил, что подобную позицию он бы, скорее, охарактеризовал как "нормальную".

"Вы видите, ситуация в мире постепенно меняется, диалог с Россией развивается на разных уровнях. Достаточно вспомнить недавний саммит РФ-США в Хельсинки, переговоры российских лидеров с главами правительств Италии и Австрии и другие встречи", — пояснил Овчачек.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Земан является "сторонником диалога между странами (Запада — ред.)". "Если государственные лидеры не будут общаться, не будут вести переговоры, то существующие раны будут становиться лишь острее, и международная ситуация будет ухудшаться", — убежден он.

"Мы видим положительное развитие ситуации в Сирии, видим весьма интенсивный диалог между Россией и Израилем. Видим меняющуюся политику президента США. И Милош Земан прекрасно понимает необходимость диалога США и стран ЕС с Россией. Однако это не нравится некоторым журналистам и части общественности. Отсюда возникают обструкции, идеологические ярлыки", — добавил Овчачек.