Пентагон подозревает, что Китай тренируется наносить удары против США

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Пентагон подозревает, что Китай обучает свои вооружённые силы наносить удары по США и союзникам, говорится в докладе по вооружённым силам Китая 2018, опубликованном на сайте ведомства.

"За последние три года вооружённые силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников", — говорится в докладе.

Отмечается, что пока неясно, какой сигнал Пекин хочет направить Вашингтону, демонстрируя свою силу.