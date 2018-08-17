Трамп пообещал "сократить расходы" на Турцию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не заплатит Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, и пообещал "сократить расходы" на Турцию.

"Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию", — написал президент в Twitter, обвинив Турцию в том, что долгое время использовала США в своих интересах.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более семи лир за доллар. Турецкая валюта укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.