Депутаты Рады подрались в прямом эфире из-за гей-парада

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Парламентарии Рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов и от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроили в четверг драку в эфире украинского телеканала "Прямой", об этом сообщается на странице канала в Facebook.

По данным "Прямого", конфликт начался после слов Шахова о том, что Мосийчук посещает гей-парады. Мосийчук потребовал извинений от коллеги. Обменявшись взаимными оскорблениями, парламентарии устроили драку в студии телеканала.

В сообщении "Прямого" говорится, что потасовка между депутатами продолжилась в лифте, после выхода из студии.

"Марш равенства"

Семнадцатого июня в Киеве прошел "Марш равенства", в котором приняли участие пять тысяч человек. Шествие пытались перекрыть более 150 человек. В результате между участниками марша и их оппонентами произошли столкновения. Полиция вмешалась в происходящее. Против участников марша и их противников были применены газовые баллончики. Всего были задержаны 56 человек. В результате потасовки пострадали пять сотрудников правоохранительных органов.

Перед гей-парадом в Европарламенте призвали президента Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной рады присоединиться к шествию в Киеве и "встать в его первых рядах".

Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, подписали 35 депутатов Европарламента. В тексте документа Петра Порошенко призывали усилить меры безопасности в преддверии шествия. Помимо этого в письме отмечалось, что украинские власти недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.

Сам глава государства в итоге так и не пришел на мероприятие.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя призыв европейских депутатов, выразил мнение, что Порошенко с радужным флагом во главе строя — это та картинка, которая нужна зрителю в Старом Свете.

"Гей-парад как выбор Украины и президент с радужным флагом во главе строя — это именно та картинка, которая сегодня нужна европейскому зрителю, чтобы он окончательно убедился, мол, все глобальные и мировые ценности Украина приняла, причем на всех уровнях — от элит до последнего рабочего", — сказал РИА Новости Бальбек.

"Кто-то разыграл"

Скандалы вокруг "Марша равенства" не утихли и после того, как он прошел. Так, депутат Европарламента Ребекки Хармс сообщила, что ей позвонил представитель украинского президента и сообщил о намерении инициировать законопроект, защищающий права ЛГБТ-сообщества. Позднее она опровергла это заявление и подчеркнула, что ее "систематически дезинорфмировали".

В администрации президента Украины также опровергли заявление Хармс, заверив, что евродепутату никто оттуда не звонил. "Скорее всего, кто-то ее так разыграл", — резюмировал представитель Порошенко.