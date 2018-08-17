Посольство России обвинило США в психологическом давлении на Бутину

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Российские дипломаты посетили в четверг задержанную в США россиянку Марию Бутину, по итогам визита в госдеп отправят ноту с требованием прекратить психологическое давление на нее, говорится в сообщении посольства.

"По результатам визита в госдеп будет направлена нота с требованием прекратить психологическое давление и унижения, которым подвергается российская гражданка", — говорится в сообщении.

Как рассказали в посольстве, администрация вашингтонской тюрьмы возобновила регулярные ночные проверки, повторяющиеся через каждые 15 минут. Дипломаты отметили, что такой режим применяется к склонным к суициду заключенным, тогда как Бутина не давала поводов считать, что она склонна к самоубийству.

По данным ведомства, Бутину все еще не пускают на прогулки, а после каждой встречи – с адвокатами, сотрудниками посольства или знакомыми – тщательно досматривают.

"В нарушение всех гуманитарных норм Марии отказано в получении писем на русском языке под предлогом того, что они содержат "кодированные сообщения". Хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика", — говорится в сообщении.

Кроме того в посольстве критически отозвались о медицинской помощи: вместо того, чтобы лечить отек на ноге, Марии дают обезболивающие, она начала хромать.

Дело Марии Бутиной

Россиянку задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В Москве обвинения назвали надуманными. Адвокат Бутиной подчеркнул, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в Соединенных Штатах полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отметила, что россиянку задержали непосредственно перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, чтобы минимизировать позитивный эффект от саммита. Создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, а претензии к Бутиной притянуты за уши, добавила дипломат.