В Чили и Перу звонки о бомбах в самолетах нарушили планы полетов

МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Чилийские карабинеры расследуют информацию о якобы заложенных взрывных устройствах сразу на нескольких самолетах компаний Latam и Sky, передает радио BioBio.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Лима (Перу) — Сантьяго (Чили), в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского Писко из-за звонка о бомбе.

По данным карабинеров, всего поступило три таких звонка — о рейсе авиакомпании Latam из Лимы в Сантьяго и двух рейсах Sky – из Сантьяго в аргентинский Росарио и в чилийский город Калама.

Рейс из Лимы был посажен в Писко, летевший в Каламу самолет был вынужден вернуться в аэропорт Сантьяго. Его обследовали, однако взрывных устройств не нашли.

По данным портала 24 Horas, из-за звонков также было нарушено выполнение рейсов Сантьяго-Антофагаста, Сантьяго-Буэнос-Айрес и Мендоса-Сантьяго. Официального подтверждения этого пока нет.

Портал Excelsior со ссылкой на главное управление гражданской авиации Чили уточняет, что всего из-за звонка о бомбе были экстренно посажены четыре самолета – в Перу и в Чили. Три из них уже обследованы, следов взрывчатки не обнаружено.