В США решили создать аналог "Кинжала"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила заказ ВВС США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты под обозначением ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет портал Defense News.
Президент России Владимир Путин в марте в своем послании к Федеральному собранию представил новейшие типы российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире, в том числе авиационный ракетный комплекс "Кинжал. По словам главы государства, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Lockheed Martin Corporation — один из крупнейших в мире производителей вооружения, доходы от контрактов которого на сегодняшний день составляют почти 50 миллиардов долларов, из них львиная доля приходится на оборонные заказы армии США. Компания занимается разработкой и производством авиационной и космической техники, а также различных информационных систем.