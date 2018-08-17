Президент Сербии планирует посетить Косово 9 сентября

БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире национального телевидения о планах посетить Косово 9 сентября.

Главы 10 муниципалитетов самопровозглашенной республики Косово с сербским большинством накануне в открытом письме поддержали идею президента Сербии о разграничении между сербами и албанцами в крае. В эфире национального телеканала РТС вечером в четверг Вучич сказал, что первая цель переговоров с Приштиной — сохранить мир, стабильность и будущее для детей. Вторая – соблюсти государственные интересы, территориальные, имущественные и остальные, а третья – защитить права и безопасность сербов в Косово и Метохии.

"Можем ли мы говорить себе "все это наше" и знать, что не говорим правду… Государство определяется тремя основными элементами: территорией, населением и монополией на физическое принуждение, то есть армией и полицией. Какие из этих элементов у нас в руках в Косово и Метохии, кроме отдельных районов, где на нашей стороне население? Больше никаких", — отметил Вучич.

"В 2011 году, когда наши люди сожгли КПП Ярине (на севере Косово – ред.) и после этого были арестованы, установлена граница между сербами и сербами, между Косово и центральной Сербией. Мы ее называем административной линией и административным пунктом перехода, потому что этого не признаем. Но можем ли мы войти на территорию Косово и Метохии, кроме как тайными лесными маршрутами и не перейти этой границы? Не можем, значит, она существует", — подчеркнул президент Сербии.

Вучич указал на стратегическое и экономическое значение севера Косово, где находятся богатый лесом и рудами горный массив Копаоник, ГЭС "Газиводе" и одноименное озеро, большая часть горнодобывающего комбината "Трепча", электрическая подстанция Валач. "Время быть умными, быть людьми, которые думают о будущем, взять, что можем, и мудрой политикой, сильной экономикой… показать, что у нас что-то получилось", — подчеркнул сербский лидер и добавил, что "если все будет в порядке, 9 сентября поеду в Косово".

Тема обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины в апреле 2013 года и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений — 4 августа — был не соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.