Президент Сербии планирует посетить Косово 9 сентября

БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире национального телевидения о планах посетить Косово 9 сентября.
Главы 10 муниципалитетов самопровозглашенной республики Косово с сербским большинством накануне в открытом письме поддержали идею президента Сербии о разграничении между сербами и албанцами в крае. В эфире национального телеканала РТС вечером в четверг Вучич сказал, что первая цель переговоров с Приштиной — сохранить мир, стабильность и будущее для детей. Вторая – соблюсти государственные интересы, территориальные, имущественные и остальные, а третья – защитить права и безопасность сербов в Косово и Метохии.
"Можем ли мы говорить себе "все это наше" и знать, что не говорим правду… Государство определяется тремя основными элементами: территорией, населением и монополией на физическое принуждение, то есть армией и полицией. Какие из этих элементов у нас в руках в Косово и Метохии, кроме отдельных районов, где на нашей стороне население? Больше никаких", — отметил Вучич.
"В 2011 году, когда наши люди сожгли КПП Ярине (на севере Косово – ред.) и после этого были арестованы, установлена граница между сербами и сербами, между Косово и центральной Сербией. Мы ее называем административной линией и административным пунктом перехода, потому что этого не признаем. Но можем ли мы войти на территорию Косово и Метохии, кроме как тайными лесными маршрутами и не перейти этой границы? Не можем, значит, она существует", — подчеркнул президент Сербии.
Тема обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.