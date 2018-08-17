Эквадор будет пускать иностранцев по паспортам

МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Власти Эквадора меняют порядок въезда в страну: иностранцы теперь обязаны предъявить паспорт, а не национальные удостоверения личности, сообщил в четверг глава МВД Мауро Тосканини.

Ранее граждане стран Союза южноамериканских наций (Унасур) могли въезжать в Эквадор по национальным удостоверениям. Это относилось и к гражданам Венесуэлы, которые сейчас массово мигрируют в соседние страны из-за плохой социально-экономической ситуации на родине. С 18 августа им нужен будет паспорт, чтобы попасть в Эквадор.

"Правительство Эквадора озабочено серьезной гуманитарной ситуацией с тысячами венесуэльцев, которые въезжают в страну, и, чтобы гарантировать безопасность, с субботы мы будем требовать предоставления паспорта как необходимого условия для въезда в Эквадор", — приводит министерство связи Эквадора заявление Тосканини.

Данное заявление министр сделал после окончания встречи президента Эквадора Ленина Морено с 15 представителями венесуэльской эмиграции в стране.

Также Тосканини заявил, что правительство страны требует от венесуэльских властей предпринять политические и социальные усилия, чтобы венесуэльцы перестали покидать родину в поисках лучшей доли.