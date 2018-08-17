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В мире

Добыть российское судно. Украина промышляет пиратством

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© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"Танкер Механик ПогодинТанкер Механик Погодин
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Уже неделю российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в порту Херсона, экипаж  опасается захвата судна силовиками. Киев ищет законные основания, чтобы оставить себе "добычу". Но захват танкера грозит серьезными последствиями. Ответ России на предыдущий подобный инцидент практически парализовал украинское мореходство в Азовском море.

Танкер как добыча

О претензиях украинской стороны капитану танкера сообщают регулярно: и через таможню, и по линии СБУ. Но информации о конкретных нарушениях по-прежнему нет. "Все это свидетельствует о мучительном поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна", — подчеркнули в компании-операторе "В. Ф. Танкер". Попытки "проверяющих" подняться на борт расцениваются экипажем как подготовка для нападения. 

"Механик Погодин" был блокирован в Херсоне 10 августа. Администрация порта ссылалась на кодекс торгового мореплавания Украины и письмо от пограничников. Экипажу из 12 россиян не предъявили никаких требований. Задержание объясняли тем, что судовладелец значится в украинских санкционных списках.

Очевидно, Киев рассматривает танкер как добычу. Украинский чиновник Борис Бабин — находящийся в Киеве представитель президента Украины в так называемой Автономной республике Крым — уже успел оценить размер "улова".  "Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость танкера — до семи миллионов условных единиц", — отметил он.

Танкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"
Российскому судну "Механик Погодин" запретили покидать украинский порт

"Ситуация подразумевает изъятие имущества", — раскрыл намерения властей Бабин. А ситуация, по его словам, такая: судно под российским флагом зашло во внутренние воды Украины и вело "скрытую диверсионную деятельность". Представитель Киева также заявил, что дело "Механика Погодина" должно быть передано в суд.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что суд Херсона рассмотрит вопрос об аресте танкера. Однако на данный момент соответствующее ходатайство не поступило.

Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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У СБУ нет претензий к экипажу судна "Механик Погодин", заявила Денисова

Это не первый инцидент такого рода. В конце марта украинские силовики остановили сейнер "Норд" в Азовском море и отконвоировали в Бердянск. У экипажа — крымчан — были российские паспорта. Но Киев объявил моряков украинцами и на этом основании отказал российским дипломатам в доступе к ним. Капитана судна обвинили в том, что он якобы незаконно покинул территорию Крыма. Двум членам экипажа удалось вернуться домой через Белоруссию, семерых украинские силовики сняли с авиарейса в Минск. На сейнер наложили арест.

© Государственная пограничная служба УкраиныЗадержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно "Норд"
© Государственная пограничная служба Украины
Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно "Норд"

В апреле в порту Южный Одесской области украинский суд арестовал судно Sea Breeze, приписанное к порту Туапсе. Киев объяснял, что так заставляет судовладельца возместить ущерб от добычи песка в Черном море с шельфа, который украинское правительство считает своим.

С точки зрения международного права

Для разбирательств с "Нордом" и Sea Breeze были найдены хоть какие-то основания. А по поводу "Механика Погодина" пока ни суд, ни прокуратура, ни органы государственной власти не спешат принимать конкретных решений.

Специалист по морскому праву, управляющий партнер адвокатского бюро Санкт-Петербурга "Инмарин" Кирилл Маслов объясняет, с какими сложностями столкнулся Киев в этом деле.

В Минприроды состоялось совещание на тему борьбы с браконьерством
© РИА Новости / Виталий Аньков
Эколог сообщил о разгуле украинских браконьеров в Азовском море

"Задержание судна "Норд" было неправомерным с точки зрения международного и российского права. Но для Киева это было связано с ситуацией вокруг Крыма и основывалось на нарушении порядка въезда на так называемую оккупированную — по законодательству Украины — территорию. А вот оснований для задержания танкера "Механик Погодин" просто невозможно представить. Судно не нарушало украинского запрета на вход в крымские порты, прибыло в Херсон из российского Волгодонска с грузом нефтепродуктов", — объясняет юрист. 

"Если вспомнить про санкционные списки, в которых находится владелец судна, то это чистая политика. К сожалению, до сих пор не было информации о положительном разрешении дел с российскими судами, задержанными по инициативе украинских  властей. Если же говорить с позиции морского права, то действия соседнего  государства все больше напоминают пиратство", — заключает он.

Специалист по морскому праву, ведущий юрист компании "Мадрок" Гаджи Гаджиев также полагает, что Киев ищет основания для ареста российского танкера. "Существует единственный документ, регламентирующий арест судов, — это международная конвенция, — подчеркивает он. — Официальное обоснование задержания — наличие судовладельцев в санкционном списке Украины. Насколько это законно, сказать сложно. В любом случае для ареста, согласно конвенции, должно быть исключительно судебное решение. Иное задержание судна невозможно", — уточняет Гаджиев.

© Фото : MarineTraffic.comМестоположение российского судна "Механик Погодин" в порту Херсона, Украина
© Фото : MarineTraffic.com
Местоположение российского судна "Механик Погодин" в порту Херсона, Украина

"У нашей армии на море есть только дуля"

Нерешительность Киева вполне понятна. Задержание "Норда" имело весьма неприятные последствия для украинского гражданского флота. Российские пограничники последовали примеру коллег из соседнего государства и принялись ревностно проверять украинские суда. 

В мае западнее мыса Тарханкут сторожевик "Аметист" задержал украинское рыболовецкое судно из Очакова. Украинцы осуществляли "незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Экипаж доставили в Крым — для участия в процессуальных действиях.

Украинские военные. Архивное фото
© Flickr / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Турчинов объяснил необходимость усиления ВМС Украины в Азовском море

После этого украинские рыбаки из Геническа, Скадовска и Железного Порта боялись выходить в море на лов. Цена на рыбу в прибрежных регионах резко поднялась.

К июлю российские пограничники задержали и досмотрели 148 судов, которые шли в украинские порты или из них. Как признала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, Россия действовала в соответствии с международным законодательством, и ни у судовладельцев, ни у Киева нет оснований на что-то пожаловаться. "По всем канонам международного морского права военные корабли могут останавливать гражданские суда для досмотра. Для этого не нужны никакие мандаты — ничего", — отметила Зеркаль.

Вид на Мариупольский морской порт на Азовском море, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
"Тортуга". Политолог оценил угрозы Киева "мешать" России в Азовском море

Желание Киева доставить неприятности Москве сдерживает Соглашение о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, подписанное в 2004-м. Согласно этому документу, Азовское море признается внутренними водами двух государств.

Неприятную для Киева правду сформулировал заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных" территорий Георгий Тука. "У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту", — сказал чиновник. И выступил с предложением: пусть украинские суда в Азовском море сопровождает конвой ООН или НАТО. Иных способов досаждать соседу и оставаться безнаказанным у Киева, видимо, не осталось. 

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Коля Тряпкин
А Путин то знает?Или он на свадьбу поехал?Не до этого ему...Наш черноморский флот зачем?Сколько можно терпеть?
08:16
17.08.2018
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