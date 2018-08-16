Москва хочет сотрудничать с Лондоном по Солсбери, заявил посол России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и хочет сотрудничать со следствием, чтобы наказать виновных, заявил российский посол в Британии Александр Яковенко местной газете Salisbury Journal.

"Мы с народом Солсбери. Мы хотим сотрудничать в расследовании этого дела, чтобы найти правду и защитить жизнь российских граждан. Мы ожидаем, что, в конце концов, Британия накажет тех, кто это сделал", — заявил российский дипломат.

В то же время Яковенко отметил, что затраченный на расследование объем времени – около полугода – поставил Лондон в "тяжелую ситуацию".

"С моей точки зрения, многие вещи были искажены. Рассказано много историй, но не предъявлено фактов", — сказал он, добавив, что РФ нужны "результаты расследования", чтобы узнать, что "произошло на самом деле".

Посол опроверг слова британского премьера Терезы Мэй, заявившей о причастности Москвы к инциденту, на основании применения отравляющего вещества A234, известного как "Новичок".

"Мы сказали, что его можно сделать в любой современной лаборатории, включая британскую Портон-Даун", — заявил дипломат.

"Разрешить проблему Солсбери — в интересах обеих стран. Работа должна быть сделана вместе", — резюмировал он.

Беседа состоялась в резиденции посла на прошлой неделе, когда стало известно, что США вводят новые антироссийские санкции связи с делом Скрипалей.

По словам Яковенко, послание президента США Дональда Трампа по этому поводу было "жестом и политическим заявлением", а Британия "не представила своим союзникам никакой заслуживающей доверия информации".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.