Москва хочет сотрудничать с Лондоном по Солсбери, заявил посол России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и хочет сотрудничать со следствием, чтобы наказать виновных, заявил российский посол в Британии Александр Яковенко местной газете Salisbury Journal.
"Мы с народом Солсбери. Мы хотим сотрудничать в расследовании этого дела, чтобы найти правду и защитить жизнь российских граждан. Мы ожидаем, что, в конце концов, Британия накажет тех, кто это сделал", — заявил российский дипломат.
В то же время Яковенко отметил, что затраченный на расследование объем времени – около полугода – поставил Лондон в "тяжелую ситуацию".
"С моей точки зрения, многие вещи были искажены. Рассказано много историй, но не предъявлено фактов", — сказал он, добавив, что РФ нужны "результаты расследования", чтобы узнать, что "произошло на самом деле".
"Мы сказали, что его можно сделать в любой современной лаборатории, включая британскую Портон-Даун", — заявил дипломат.
"Разрешить проблему Солсбери — в интересах обеих стран. Работа должна быть сделана вместе", — резюмировал он.
Беседа состоялась в резиденции посла на прошлой неделе, когда стало известно, что США вводят новые антироссийские санкции связи с делом Скрипалей.
По словам Яковенко, послание президента США Дональда Трампа по этому поводу было "жестом и политическим заявлением", а Британия "не представила своим союзникам никакой заслуживающей доверия информации".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.