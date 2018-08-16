Украинский суд вынес условный приговор активистке "Волонтеров победы"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинский суд приговорил активистку общественного движения "Волонтеры победы" Елену Одновол к трем годам условно, в пятницу ее отпустят из СИЗО, но еще неизвестно, где она будет отбывать условное наказание, приводит слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.
Со слов уполномоченного он добавил, что завтра же к Одновол в Херсон, где та пока что содержится в СИЗО, приедет ее мать.
Денисова также сообщила Москальковой, что Одновол признала свою вину в совершении преступлений, но суть их российскому омбудсмену осталась непонятна, уточнил пресс-секретарь. Однако украинский омбудсмен, по его данным, обещала прислать приговор, как только он будет получен ею из суда.