Украинский суд вынес условный приговор активистке "Волонтеров победы"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинский суд приговорил активистку общественного движения "Волонтеры победы" Елену Одновол к трем годам условно, в пятницу ее отпустят из СИЗО, но еще неизвестно, где она будет отбывать условное наказание, приводит слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.

"Только что переговорила по телефону с Людмилой Денисовой (уполномоченный Верховой рады Украины по правам человека – ред.). Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно. Завтра она будет освобождена из СИЗО. Информация о том, где она будет отбывать условный срок наказания, не уточняется", — передал Зловедов РИА Новости слова омбудсмена.

Со слов уполномоченного он добавил, что завтра же к Одновол в Херсон, где та пока что содержится в СИЗО, приедет ее мать.

Денисова также сообщила Москальковой, что Одновол признала свою вину в совершении преступлений, но суть их российскому омбудсмену осталась непонятна, уточнил пресс-секретарь. Однако украинский омбудсмен, по его данным, обещала прислать приговор, как только он будет получен ею из суда.