Депутаты Верховной рады подрались в эфире телеканала из-за гей-парада

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Парламентарии Рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов и от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук устроили в четверг драку в эфире украинского телеканала "Прямой".

"Нардепы Сергей Шахов и Игорь Мосийчук устроили драку в эфире "Прямого", — сообщает телеканал на своей странице в Facebook.

По данным телеканала, конфликт начался после слов Шахова о том, что Мосийчук посещает гей-парады. Мосийчук потребовал извинений от коллеги. Обменявшись взаимными оскорблениями, парламентарии устроили драку в студии телеканала. В сообщении телеканала говорится, что драка между депутатами продолжилась в лифте, после выхода из студии.

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил на своем сайте, что Мосийчук на прошлой неделе после эфира устроил драку с депутатом от "Блока Петра Порошенко" Сергеем Лещенко, в ходе конфликта парламентарии также затронули тему участия в гей-парадах.