Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о подписании "исторического документа" с новыми ограничениями в транспортном сообщении с Россией.

По его словам, после вступления документа в силу в Москву из Украины "будут только медведи ходить".

Министр добавил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

"Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой риск ездят в Россию… Если мы воюем, то нечего туда ездить", — заявил он.

Документ планируется вынести на рассмотрение правительства в ближайшее время.

Репрессии против собственных граждан

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский считает, что анонсированные Омеляном ограничения в транспортном сообщении между Украиной и Россией можно считать репрессиями в отношении собственных граждан.

"Надо просто разобраться, чтобы понять, кому хуже сделает этот господин. Основной транспортный поток ведь идет с Украины в Россию, касается прежде всего трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым. Это репрессивные меры в отношении граждан своего же государства", — сказал Полонский.

При этом он отметил, что в отношении Крыма акции властей Украины никак не скажутся, кроме сожаления и обиды за украинцев, которые пострадают от новых запретов, нарушающих одно из основных прав — свободу на перемещение. Политик добавил, что инициативы Омеляна напоминают персонажа гоголевского "Ревизора" — унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Планы Киева и ответные меры Москвы

"Вот это самовысечение — одна из тех ценностей, которая сегодня (властями Украины. — Прим. ред.) будет проповедоваться", — добавил Полонский.

Авиасообщение между Россией и Украиной прервалось в конце октября 2015 года, когда Украина запретила полеты российских авиакомпаний, а Россия ответила зеркальными мерами. В 2014 году Украина прервала все виды сообщения с Крымом, сохранив только перемещение через границу автобусов и легковых авто.

В Киеве неоднократно объявляли о планах прекратить транспортное сообщение с Россией — как автобусное, так и железнодорожное. В российском Минтрансе отметили, что ведомство разработало план ответных мер, однако в случае их введения пострадают граждане обеих стран.