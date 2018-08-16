Спецпредставитель США назвал условие диалога Трампа с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет готов к диалогу с Ираном, если тот продемонстрирует готовность "фундаментально изменить свое поведение", заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг, что создает "группу действий" по Ирану, и назначал Брайана Хука спецпредставителем США по Ирану.

"Если иранский режим продемонстрирует обязательства по фундаментальному изменению своего поведения, то тогда президент будет готов вести диалог для поиска решений", — заявил Хук на брифинге. По его словам, ослабление санкций, восстановление дипломатических и коммерческих отношений и экономических отношений с США возможно "только тогда, когда мы увидим, что иранский режим серьезно настроен на изменение своего поведения".

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.