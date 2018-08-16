Минтранс Италии создал комиссию после обрушения моста в Генуе

РИМ, 16 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Министерство инфраструктуры и транспорта Италии создало специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств обрушения автомобильного моста в городе Генуя, сообщает ведомство.

Как отмечает министерство, это первый шаг, при помощи которого оно "намерено пролить свет на произошедшее и провести все проверки для установления возможных нарушений" со стороны компании Autostrade per l'Italia, управляющей большей частью платных автодорог страны, для оценки возможности разрыва концессионного соглашения с ней.

Комиссия должна предоставить министерству отчет об установленных фактах в течение 30 дней. Декрет минтранса датирован днем катастрофы, 14 августа.

"Инспекционная комиссия уже приступила к работе и завтра проведет первые действия в Генуе для того, чтобы установить причины и обстоятельства обрушения", — говорится в сообщении.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Ранее в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек, 15 граждан получили ранения. Точное число пропавших без вести до сих пор не установлено. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

По словам главного прокурора Генуи, число пропавших без вести может достичь 20 человек.

Государственные похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.