Пашинян и его команда не осознают внешних угроз, заявил Кочарян

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что нынешние власти страны не понимают угроз, стоящих перед республикой.

"Они не понимают внешние угрозы, не понимают, что нельзя компрометировать армию, они далеки от армии и не понимают, что армия — гарант нашей безопасности", — сказал Кочарян в интервью телеканалу "Еркир Медиа".

По его словам, действия новых властей нарушают создаваемый долгие годы баланс. "Возможно, у них нет опыта. Откуда у них может быть опыт, когда они работали в разных фондах, в том числе финансируемых Соросом", — сказал Кочарян. По его словам, у него складывается впечатление, что финансирование может идти и из Турции и Азербайджана через определенные фонды.

Говоря о заявлении премьера Никола Пашиняна о том, что российские коллеги должны адаптироваться к новой ситуации в Армении, Кочарян заявил, что РФ — не та страна, "с которой можно говорить на таком языке". Он добавил, что его беспокоит ситуация с армяно-российскими отношениями. По мнению экс-президента, внешние угрозы – одна из причин, по которой он решил вернуться в политику.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Несколько десятков человек ворвались во вторник в зал, где планировалась пресс-конференция и сорвали ее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян, комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в Армении новой ситуации.