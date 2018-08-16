Кочарян считает правильными действия властей во время протестов в 2008 году

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что считает правильными действия властей во время акций протеста 1 марта 2008 года.
"Я подписал указ о введении чрезвычайного положения, когда уже погиб полицейский, были сожжены десятки машин и начались нападения на войска полиции с "коктейлями Молотова". Если бы я не объявил ЧП, это бы было воспринято как бездействие, угроза конституционному строю", — заявил Кочарян в интервью телеканалу "Еркир Медиа". По его словам, он не мог спокойно смотреть, как уничтожается госсистема.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.