Кочарян считает неэффективной экономическую политику новых властей

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что считает неэффективной экономическую политику новых властей республики.

"У правительства нет экономической политики, я не видел никакого экономического документа, есть заявления о борьбе с коррупцией. Но борьба с коррупцией не может заменить экономическую политику", — сказал Кочарян в интервью телеканалу "Еркир Медиа"

Он отметил, что люди жалуются на рост цен и ухудшение жизни. "Кроме того, без внятной экономической политики невозможны инвестиции", — заявил экс-президент.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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