Прокуратура Киева завела уголовное дело на адвокатов Януковича, пишут СМИ

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Киевская местная прокуратура №5 по материалам Оболонского управления полиции отрыла уголовное дело в отношении адвокатов экс-президента Виктора Януковича после стычек в суде, произошедших на заседании суда в четверг, передает украинское интернет-издание LB.ua со ссылкой на Генпрокуратуру.

На заседании суда против Януковича в четверг суд поручил полиции обеспечить участие госадвоката Юрия Рябовола в заседании и объявил перерыв. Адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал, однако полиция оттеснила адвокатов, из-за чего между защитниками и правоохранителями произошла потасовка. После непродолжительной потасовки госадвокат попал в зал.

В сообщении издания говорится, что прокуратура квалифицировала действия адвокатов как "совершение препятствий к осуществлению правомерной деятельности в суде".

"Сведения по данному факту внесены в реестр досудебных расследований по части первой статьи 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса. Досудебное расследование будет осуществлять Оболонское управление полиции", — сообщает издание.

В четверг в Оболонском районном суде Киева начались прения сторон. Позже суд объявил перерыв до 13 сентября в рассмотрении дела Януковича.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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