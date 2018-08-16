СМИ узнали об огромных расходах на военный парад в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Военный парад в Вашингтоне по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны может обойтись в 92 миллиона долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.
Отмечается, что оборонное ведомство может выступить вскоре с заявлением по этому поводу.
Представитель Пентагона рассказал также, что масштаб парада еще может измениться, однако пока планируется задействовать "около 8 танков, а также другие бронемашины, включая Bradleys, Strykers и M113s". В то же время эксперты опасаются, что танк весом в 70 тонн может "разрушить инфраструктуру Вашингтона". "Парад будет включать в себя вертолеты, истребители, военно-транспортные самолеты, а также демонстрацию исторических военных самолетов", — говорится в сообщении CNBC.
Шествие военных пройдет от Белого дома до Капитолийского холма. Президент будет наблюдать за парадом от здания конгресса в окружении ветеранов, в том числе тех, кто был удостоен высшей военной награды США — медали "За отвагу". В имеющемся в распоряжение CNN документе американского министерства обороны также утверждалось, что в параде не будут участвовать танки ради минимизации ущерба местной инфраструктуре.
В 2017 году Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что был впечатлен парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии и захотел организовать нечто подобное в Вашингтоне. В Соединенных Штатах часто проводятся гражданские парады с участием военнослужащих, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.