В Нью-Йорке к зданию ООН прибыли десятки пожарных машин

ООН, 16 авг — РИА Новости. Десятки пожарных машин прибыли к зданию ООН в Нью-Йорке из-за неисправного оборудования, которые использовали мойщики окон, сообщили в службе безопасности организации.

"Служба охраны и безопасности хотела бы сообщить, что в настоящее время сотрудники пожарной охраны Нью-Йорка находятся в помещениях ООН из-за неисправного оборудования, которое использовалось мойщиками окон на восточной стороне здания секретариата", — говорится в сообщении.

Подробностей о последствиях использования неисправного оборудования не сообщается — отмечается, что "пострадавших нет, и вопрос должен быть решен в ближайшее время".