"Здесь не Россия": латышские националисты напали на машину евродепутата

РИГА, 16 авг – РИА Новости. На востоке Латвии группа агрессивно-настроенных националистов напала на автомобиль депутата Европарламента и кандидата в премьер-министры от партии Русский союз Латвии Андрея Мамыкина, который принимал участие в автопробеге "За русские школы", сообщает Sputnik Латвия.
Видео инцидента Мамыкин выложил на своей странице в Facebook.
По словам политика, перед въездом в город Лудза пограничники остановили автоколонну в поддержку русскоязычного образования для проверки документов. В этот момент к его машине, которая шла первой, подъехал джип, из которого "вывалили восемь добрых и очень нетрезвых молодцев".
"Я молчал, потому что мне было жалко этих молодых парней. (…) Они олицетворение поколения, выросшего на ненависти к русским, посеянной правыми политиками четверть века назад. И это тоже — плод многочисленных реформ образования", — написал Мамыкин.
По его словам, пограничник на агрессивную молодежь "реагировал вяло".
Политик в связи с инцидентом вызвал полицию.
Автопробег "За русские школы" был организован Русским союзом Латвии. Участники за выходные преодолели почти 800 километров. Партия провела митинги в пяти городах: Даугавпилсе, Резекне, Зилупе, Екабпилсе и Айзкраукле.
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