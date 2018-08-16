"Здесь не Россия": латышские националисты напали на машину евродепутата

РИГА, 16 авг – РИА Новости. На востоке Латвии группа агрессивно-настроенных националистов напала на автомобиль депутата Европарламента и кандидата в премьер-министры от партии Русский союз Латвии Андрея Мамыкина, который принимал участие в автопробеге "За русские школы", сообщает Sputnik Латвия.

Видео инцидента Мамыкин выложил на своей странице в Facebook.

По словам политика, перед въездом в город Лудза пограничники остановили автоколонну в поддержку русскоязычного образования для проверки документов. В этот момент к его машине, которая шла первой, подъехал джип, из которого "вывалили восемь добрых и очень нетрезвых молодцев".

Один из молодых людей попытался пнуть машину Мамыкина, остальные выкрикивали ругательства и фразу "Здесь не Россия" — по-русски, вероятно, пытаясь спровоцировать политика на конфликт. Однако евродепутат не реагировал и из салона снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

"Я молчал, потому что мне было жалко этих молодых парней. (…) Они олицетворение поколения, выросшего на ненависти к русским, посеянной правыми политиками четверть века назад. И это тоже — плод многочисленных реформ образования", — написал Мамыкин.

По его словам, пограничник на агрессивную молодежь "реагировал вяло".

"У него, как выяснилось, был другой приказ: переписать номера всех "агентов Кремля", кто направляется в приграничную зону. Даже на большую видеокамеру засняли нашу автоколонну", — пояснил Мамыкин.

Политик в связи с инцидентом вызвал полицию.

Автопробег "За русские школы" был организован Русским союзом Латвии. Участники за выходные преодолели почти 800 километров. Партия провела митинги в пяти городах: Даугавпилсе, Резекне, Зилупе, Екабпилсе и Айзкраукле.

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