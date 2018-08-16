В Индии число жертв наводнений достигло 97 человек

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число жертв наводнений в индийском штате Керала в период с 8 по 16 августа достигло 97 человек, сообщает газета Indian Express.

Ранее сообщалось о 73 погибших.

Как сообщает газета, в результате наводнения нарушена работа транспорта и образовательных учреждений. Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян призвал премьер-министра страны Нарендру Моди оказать дополнительную помощь штату и выделить больше военных и вертолетов.

По данным издания, впервые в истории штата были открыты 35 из 39 имеющихся там дамб. Красный уровень опасности объявлен во всех 14 районах штата.

Штат Керала с середины прошлой недели оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни и даже затопление целых районов. Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.

Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала — середины июня и продолжается до конца сентября.