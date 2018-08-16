Российские дипломаты в Стамбуле работают над ситуацией с судном Streamline

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Стамбуле прилагает усилия для разрешения ситуации с российским сухогрузом Streamline, экипаж которого не может покинуть Стамбул из-за долговых обязательств прежнего судовладельца, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Людмила Садыкова.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов, шедший на ремонт в Стамбул сухогруз Streamline был арестован там за долги, российский экипаж из 11 моряков уже почти два месяца не может вернуться на родину.

"Прилагаем усилия для установления контакта с судовладельцем Streamline, а также агентирующей компанией с целью разрешения ситуации. Находимся также на связи с властями порта и международным профсоюзом работников транспорта", — сказала Садыкова агентству в четверг.

Она отметила, что обращение капитана сухогруза Бахмана Багирова о сложной ситуации, в которой оказался экипаж указанного судна, поступило в генконсульство в среду.

"Капитан сообщил, что команда несколько месяцев не получают заработную плату, судно с 11 июня стоит на рейде в проливе Босфор, не имея возможности покинуть Стамбул из-за долговых обязательств прежнего судовладельца. Ни бывший, ни действующий судовладелец на связь с командой не выходят. Судно находится в аварийном состоянии (имеется контролируемая течь в трюме, просрочены спасательные средства)", — сказала Садыкова.

"По словам капитана, на судне в настоящее время имеется достаточное количество питьевой воды и питания. С учетом аварийной опасности и потенциальной угрозы жизни и здоровью экипажа мы предложили морякам покинуть судно и оказать им содействие в возвращении в Россию, где они могли бы продолжить добиваться через суд и другие органы выполнения судовладельцем обязательств по выплате зарплаты", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, Багиров сообщил представителям генконсульства, что он и его команда намерены добиваться защиты своих прав в соответствии с контрактом, продолжая находиться на борту.