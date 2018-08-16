В Мексике преступники отпустили похищенного депутата

МЕХИКО, 16 авг – РИА Новости. Преступники, похитившие федерального депутата Асусену Родригес Самору в Мексике, освободили женщину, и сейчас она находится со своей семьей.

Как сообщает портал Excelsior со ссылкой на прокуратуру штата Идальго, недавно избранная в парламент от штата Веракрус Родригес получила легкое повреждение правой руки в результате опрокидывания машины, на которой она ехала в момент похищения.

Преступление было совершено на трассе Мехико — Туспан в районе города Техокоталь. Депутат ехала на автомобиле с несколькими людьми, когда была остановлена выстрелами из другой машины. Вышедшие из машины вооруженные люди увезли Родригес с собой.

Última Hora: Liberan a la diputada electa de Veracruz Norma Azucena Rodríguez Zamora, secuestrada en Hidalgo.#DespiertaConLoret sigue el programa completo en TW: https://t.co/2QJdH14kOw Y en FB: https://t.co/PnLJTCEsrB pic.twitter.com/bvVcpvfldg — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 16 августа 2018 г.

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Находившиеся вместе с депутатом люди были ранены, но остались на дороге, позднее их доставили в госпиталь.