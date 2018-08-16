Глава МИД Британии обсудил с директором ОЗХО химоружие и дело Солсбери

ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант и руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обсудили возможности организации по контролю за химоружием в Сирии, а также аспекты технической помощи британским властям в расследовании ЧП в Солсбери и Эймсбери, говорится в заявлении ОЗХО.

"Глава британского МИД встретился сегодня с гендиректором ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге. Гендиректор рассказал министру о прогрессе в имплементации конвенции о запрещении химоружия, действиях ОЗХО в Сирии и мерах в отношении угрозы применения химических вооружений. Дискуссия также коснулась аспектов технической помощи ОЗХО британским властям после инцидентов в Солсбери и Эймсбери", — говорится в заявлении.

Глава ОЗХО поблагодарил британского министра за поддержку организации и пообещал продолжение сотрудничества в борьбе с распространением и применением химоружия.

На прошлой неделе Лондон пригласил независимых технических экспертов ОЗХО для продолжения работы по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина. Первый визит экспертов по данному случаю состоялся в июле.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.