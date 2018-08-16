Глава МИД Британии обсудил с директором ОЗХО химоружие и дело Солсбери

ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант и руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обсудили возможности организации по контролю за химоружием в Сирии, а также аспекты технической помощи британским властям в расследовании ЧП в Солсбери и Эймсбери, говорится в заявлении ОЗХО.
Глава ОЗХО поблагодарил британского министра за поддержку организации и пообещал продолжение сотрудничества в борьбе с распространением и применением химоружия.
На прошлой неделе Лондон пригласил независимых технических экспертов ОЗХО для продолжения работы по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина. Первый визит экспертов по данному случаю состоялся в июле.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.