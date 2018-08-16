Экс-президент Армении Кочарян рассказал, планирует ли вернуться в политику

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян, занимавший этот пост в 1998 —2008 годах, заявил о возвращении в политику.

"Считайте, что вернулся", — заявил он в интервью телеканалу "Еркир Медиа", отвечая на вопрос, возвращается ли он в политику или нет.

Кочарян считает, что нынешние власти Армении не оценивают адекватно то, что происходит за пределами страны. "У меня есть серьезная обеспокоенность в связи с тем, что премьер-министр заявляет, что весь мир должен адаптироваться, приспособиться к новой ситуации в Армении", — сказал экс-президент.

Анонс интервью, которое выйдет в эфир в 20.00 мск, был выложен на странице телеканала в Facebook.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.