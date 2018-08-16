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Во Франции могут обрушиться 7% мостов, считают эксперты

Сюжет:
Обрушение моста в Генуе (73)
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© AFP 2018 / Patrick KovarikВид на Париж, Франция. Архивное фотоВид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrick Kovarik

ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Около 7% мостов во Франции могут обрушиться, если не предпринять никаких действий, отмечают французские эксперты, предлагая при этом вернуть "экологический налог", который, по их мнению, должен быть использован для ремонта инженерных сооружений.

Спасатели на месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© AFP 2018 / Andrea Leoni
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Во вторник в Италии двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Ранее в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек, 15 граждан получили ранения. Точное число пропавших без вести до сих пор не установлено. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Недавняя аудиторская проверка, запрошенная правительством Франции, показывает, что почти каждый третий мост на национальных автомагистралях во Франции требует ремонта. Согласно этому докладу, 7% из них даже имеют "риск обрушения" в долгосрочной перспективе, это 840 мостов.

"Франция насчитывает 200 тысяч автодорожных мостов на 1 миллион км дорог. В аудиторской проверке (от 10 июля 2018 года — ред.) речь идет лишь о 12 тысячах мостов, находящихся на балансе у государства. Остальные находятся на балансе у органов местного самоуправления — у мэрий и департаментов. Так что я согласен с оценкой в 7%, но их нужно экстраполировать на общее число, то есть, 7% от 200 тысяч автодорожных мостов. Итак, мы получаем не 840, а 14 тысяч опасных мостов. Если мы ничего не будем делать, то ситуация ухудшится", — сказал РИА Новости президент Национального союза спецподрядчиков по ремонту и укреплению инженерных структур Кристиан Тридон.

На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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По словам бывшего госсекретаря по транспорту и президента Ассамблеи департаментов Франции Доминика Бюссро, на поддержание транспортной инфраструктуры государство тратит всего 700 миллионов евро в год вместо необходимых 1,3 миллиарда.

Бюссро предлагает снова ввести так называемый "экологический налог", который обяжет самих пользователей дорогами оплачивать их содержание. "Этот налог поможет финансировать ремонт инженерных сооружений. В рамках Национальной федерации госзаказов на строительство мы ожидали 800 миллионов евро в год за счет экологического налога. Налог отменили. Результат, посмотрите сами: Эльзас задыхается от транзита большегрузных иностранных фур, поскольку Германия, в отличие от Франции ввела этот налог. Я считаю, что экологический налог должен быть введен и использован на ремонт мостов", — отмечается он.

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