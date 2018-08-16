В Латвии дело правозащитника Гапоненко передали в прокуратуру

РИГА, 16 авг — РИА Новости. Дело правозащитника Александра Гапоненко, который находится в Латвии под арестом более четырех месяцев, передано в прокуратуру, сообщил РИА Новости правозащитник Владимир Линдерман.

Ранее Полиция безопасности Латвии арестовала Линдермана и Гапоненко, выступающих в поддержку русских школ в республике. Правозащитников обвинили в антигосударственной деятельности после их участия в мероприятии против перевода школьного образования на латышский язык. В Рижской центральной тюрьме Линдерман провел две недели. В мае суд отменил арест правозащитника.

"Полиция безопасности свою часть работы закончила, дело Александра Гапоненко передано в прокуратуру. Семнадцатого августа прокурор будет допрашивать Гапоненко в тюрьме. Александру вменяют три статьи уголовного закона: 78 — разжигание национальной розни, 80 — деятельность, направленная против Латвии, 81 — помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии. Самая тяжелая — 80, до восьми лет лишения свободы", — сказал Линдерман.

По его словам, на 21 августа запланировано рассмотрение судом жалобы защиты Гапоненко на его арест.