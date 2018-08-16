Мэр Лондона просит дать ему полномочия ограничить число таксистов-частников

ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан обратился к министру транспорта Великобритании Крису Грэйлингу с просьбой наделить его полномочиями ограничивать количество таксистов-частников.

"В отличие от мэра Нью-Йорка, у меня нет полномочий ограничить количество лицензий на найм автомобилей с водителем. Я вновь обращаюсь к вам с просьбой дать мне как мэру Лондона полномочия, чтобы лондонцы, как и нью-йоркцы, могли дышать свежим воздухом и жить в менее загазованном городе", — говорится в тексте открытого письма.

Мэр Нью-Йорка на прошлой неделе подписал закон, предусматривающий, в том числе, ограничения на найм автомобилей с водителем, что затронет такие компании, как Uber и Lyft.

По данным мэрии Лондона, число таксистов-частников за семь лет почти удвоилось — с 60 тысяч в 2011 году до 110 тысяч. Это, по мнению мэра Лондона, приводит к лишним "пробкам", загрязнению воздуха и проблемам для водителей официальных такси.