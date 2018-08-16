Эксперты ОЗХО прибыли в Британию, чтобы взять пробы по инциденту в Эймсбери

ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Эксперты ОЗХО на текущей неделе прибыли по приглашению Великобритании для сбора дополнительных образцов по инциденту в Эймсбери, сообщили РИА Новости в британском МИД.

"Независимые эксперты уже прибыли, чтобы забрать образцы. Их визит продлится один день", — уточнили в дипведомстве.

На прошлой неделе Лондон пригласил независимых технических экспертов ОЗХО для продолжения работы по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина. Первый визит экспертов по данному случаю состоялся в июле.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.