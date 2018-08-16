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В мире

Эксперты о перспективах развития Армении: вектор пока неясен

(обновлено: 15:59 16.08.2018)
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© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкСторонники Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. Архивное фотоСторонники Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости в преддверии 100 дней премьерства Никола Пашиняна, считают преждевременными прогнозы о том, как будет развиваться ситуация в Армении на фоне отсутствия внятной экономической программы, единой команды в правительстве и опасений дестабилизации в стране на фоне "сведения счетов" пришедшей к власти оппозиции с предшественниками.

Нынешний глава армянского правительства пришел к власти в результате акций протеста, длившихся почти месяц.

Политика "Сведения счетов"

Эксперты опасаются, что возбужденные при Пашиняне уголовные дела, фигурантами которых становятся бывшие первые лица государства, могут привести к новым протестам в стране. По мнению эксперта Фонда стратегической культуры, научного сотрудника Центра изучения Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РАН Андрея Арешева, сегодня в этом аспекте в Армении "тесно переплетаются правовые вопросы и политические".

"Причем для меня не очевидно, что правовые процедуры в конечном итоге возобладают. Здесь важно не допустить гражданского раскола. То, что мы видим в связи с делом (экс-президента Армении Роберта) Кочаряна, оставляет неоднозначное впечатление в контексте доминирования политики над правовыми процедурами", — считает Арешев.

"Важно не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в этой связи", — подчеркнул он. По мнению эксперта, такая опасность не исключена.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что "по-прежнему остается неясным, в какой степени он (Пашинян) сможет удержать страну от сползания в масштабное сведение счетов после смены власти".

В свою очередь директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин видит проблему в следующем.

"Поскольку сейчас идет стихия, как обычно бывает после взятия власти людьми, которые давно мечтали об этом — то люди думают не о государстве, не об общенациональных интересах", — полагает эксперт.

По его словам, они начинают сублимировать свои обиды, мечты, коммерческие проекты, действия, которые противоречат общему вектору.

Экономика и команда

Эксперты сходятся во мнении, что пока не определен и вектор того, как власти будут действовать в экономической сфере. Как отмечает Арешев, нынешняя команда пытается удержаться у власти и предпринимает для этого ряд шагов, однако, полагает он, "конкретные результаты, в том числе и количественные, нам еще предстоит только оценить".

В свою очередь Лепехин отмечает, что Пашинян так и не представил "внятной" экономической программы. По его словам, кабинет министров представляет собой не целостную команду единомышленников, а сборную солянку бывшей оппозиции, среди которых очень мало профессионалов.

Арешев полагает, что нынешнее правительство "содержит в себе достаточно разнородные элементы". "Я бы не сказал, что это некая слаженная команда, которая обладает полной легитимностью. Мы знаем, что в Армении планируется проведение парламентских выборов, после которых будет в соответствии с конституцией сформировано полноценное правительство", — отмечает он.

Кампания затянулась

Эксперты считают, что все определят парламентские выборы в стране, после которых в Армении сформируют новое правительство.

По мнению Лепехина, есть некая "хитрость" в том, что дата проведения парламентских выборов до сих пор не объявлена. "Может быть, нет точного просчета графика популярности. Выборы должны пройти в тот момент, когда будет кульминация популярности Пашиняна… Сейчас не очень понятно, к чему приведет активная деятельность по борьбе с коррупцией, не очень понятная ситуация в Карабахе, элиты которого могут стать как сторонниками Пашиняна, так и противниками на выборах", — отмечает он.

Эксперт предположил, что дата выборов Пашиняну будет "подсказана извне", впрочем, оговорившись, что кроме него так считают и другие эксперты. "Может, простой расчет на то, что идет деградация старой политической системы, чем больше будут оттягивать выборы, тем лучше для новой правящей партии", — отметил он.

По мнению Арешева, "создается впечатление, что эта ситуация (с проведением парламентских выборов) затягивается". При этом, как полагает политолог, проведение выборов жизненно необходимо. "Кредит доверия господину Пашиняну велик, но он не будет вечным. Если жизнь простых будет не улучшаться, а ухудшаться, если не будет позитива в бытовой, экономической ситуации, ценах на продукты в крупных городах, то кредит доверия в течение нескольких месяцев может заметно истончиться", — говорит эксперт.

Внешняя политика

Мнения экспертов о внешнеполитическом курсе Еревана пока расходятся. Арешев считает, что молодой команде Пашиняна в некоторых вопросах не хватает опыта, ощущается недостаток профессионализма.

"Как следствие, мы видим некоторые упущения в том числе и во внешней политике, что и привело к известным заявлениям, в том числе и со стороны российских официальных лиц. Я имею в виду и ситуацию вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, я имею в виду и недостаточно подготовленные визиты, в частности в США некоторых армянских официальных лиц, я имею в виду некоторые противоречивые заявления и действия, которые с настороженностью воспринимаются в России", — сказал Арешев.

"Пока эти заявления списываются на недостаточную подготовленность и компетентность ряда политиков из новой армянской правящей команды, где много выходцев из различных правозащитных организаций, включая Фонд Сороса", — пояснил он.

Лепехин отмечает, что к власти вместе с Пашиняном пришли "разные люди – есть и сторонники России, есть и люди индифферентные, а есть и противники". "И противники пользуются тем, что оказавшись у власти, начинают заниматься разного рода провокациями", — заявил эксперт. Примерами таких "провокаций" эксперт назвал уголовное дело против Хачатурова.

По его мнению, поскольку команда премьера не сформирована и состоит из представителей самых различных сегментов армянского общества, не исключая олигархические, то здесь возможны самые разные неожиданности.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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bujnov
А что тут неясного , вектор на запад , но русским открыто на дверь , при наличии базы , сказать трудно. Надо сначала её убрать , а то русские захватят всё силой и скажут что был референдум.
15:52
16.08.2018
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