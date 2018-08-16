В Киеве гроза повредила пять домов

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Сильный ветер с грозой серьезно повредили кровли и фасады пяти домов в Киеве минувшей ночью, а также повалили опоры линий электропередачи, сообщила пресс-служба киевской администрации со ссылкой на замглавы администрации города Петра Пантелеева.

Публикация от Ищу. Киев (@find.kiev) 15 Авг 2018 в 11:35 PDT

"Гроза прошла полосой, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский (центральные районы – ред.), Днепровский и часть Деснянского района, а именно: Лесной массив. Из-за непогоды произошли серьезные повреждения кровель и фасадов пяти домов… Самые большие последствия — в доме на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого (в центре города – ред.). Были проблемы с движением транспорта, например, трамваев на улицах Глыбочицкой и Борщаговской. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) движение восстановлено", — приводит пресс-служба слова Пантелеева.

По данным пресс-службы, из-за непогоды повалены около 200 деревьев, пять опор ЛЭП, подтоплены две улицы, однако уже через несколько часов киевские спасатели и коммунальные службы ликвидировали подтопление.

Украинские телеканалы в четверг транслируют видео, как ночью была затоплена центральная улица в городе — Крещатик.